Una forte nevicata sta interessando il comprensorio dell'Abetone, nel Pistoiese, con circa 25-40 centimetri di neve caduti nelle ultime ore. La neve ha iniziato a scendere ieri, creando un nuovo strato bianco sulla zona, che si trova tra Bologna e Modena. La situazione viene segnalata come molto intensa, con le precipitazioni che continuano nel pomeriggio.

Abetone (Pistoia), 26 marzo 2026 – Una bufera di neve sta interessando in queste ore il comprensorio dell' Abetone, sull'Appennino fra Bologna e Modena, dove da ieri sono già caduti tra i 25 e i 40 centimetri di coltre bianca. L'evento, pur intenso, non ha colto di sorpresa i residenti né i gestori degli impianti di risalita e delle strutture ricettive; al contrario, gli operatori hanno accolto con favore questa “coda d'inverno”, che garantisce condizioni ottimali per le piste da sci in vista dell'imminente ponte pasquale. Ne è entusiasta Lorenzo Petrucci che sulla sua pagina Instagram “loreonthesnow” ha pubblicato lo spettacolo della fortissima nevica: “Risveglio piacevole stamani, è un sogno!”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Abetone, straordinaria nevicata. “È un sogno non svegliateci”

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