Il 5 marzo 1985, all’Abetone, arrivarono atleti e staff per partecipare a una gara FISI programmata per il giorno seguente. La mattina si presentò con una nevicata intensa, che portò a accumuli di circa tre metri di neve sulla pista. La situazione cambiò rapidamente, rendendo difficile la preparazione e l’accesso alla località, che si trovò a fare i conti con condizioni meteorologiche eccezionali.

Arezzo, nasce ‘Alternativa Comune’: lista pronta, candidato. poi si vedrà Arezzo, il centrodestra gioca al tira e molla: Tanti o Merelli? A Roma decidono, qui si resta a guardare Via Fiorentina, il cantiere un si muove di un centimetro: “Si ribalta? Forse dopo l’estate.” Rubano il Chianti da mille e passa euro, ma alla fine il conto lo pagano. ai carabinieri Il racconto della storica nevicata del 5 marzo 1985 all’Abetone: strade chiuse, auto sepolte dalla neve e il viaggio avventuroso di un gruppo di aretini arrivati per una gara di sci La mattina del 5 marzo 1985 arrivammo all’Abetone per una gara FISI che avremmo dovuto disputare il giorno successivo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - La grande nevicata dell’Abetone del 1985: tre metri di neve e un’avventura indimenticabile

Fiocchi bianchi su Siena e il ricordo corre veloce a quella nevicata epica del 1985Siena, 9 gennaio 2026 – Quando nevicare era una cosa seria: Augusto Mattioli ci riporta alla celebrata nevicata del 1985, che colpì gran parte...

Leggi anche: Nevicata record a Prato Nevoso: oltre tre metri di coltre bianca nella località piemontese