Under 17 Eccellenza SBA se è un sogno non svegliateci

L'Under 17 Eccellenza SBA si sta distinguendo in questa stagione, con gli amaranto che continuano a ottenere risultati importanti. La squadra di Arezzo ha raccolto successi che hanno attirato l'attenzione e suscitato entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori. La loro partecipazione si sta rivelando un esempio di crescita e impegno nel campionato regionale.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Under 17 Eccellenza SBA, se è un sogno non svegliateci! Gli amaranto sbancano anche Bassano con una gara ai limiti della perfezione Orange 1 Bassano-Scuola Basket Arezzo 63-90 Parziali: 18-24; 41-45; 57-68 Orange1: Caretta 9, Loundja 7, Benetti, Favetta 6, Orlandi 2, Sgarbossa, Visentin, Germano 3, Nembri 2, Spizzirri 13, Tot Nyok, Henry 21. All. Mian SBA: Contu 1, Marchetti, Pasqui, Così 14, Bettini 18, Capodagli 4, Marcantoni 8, Marcelli 3, Risaliti 26, Branchetti 9, Pierallini 2, Caneschi 5. Coach Vezzosi E. L'Under 17 Eccellenza della Scuola Basket Arezzo continua il suo percorso da imbattuta nella fase interregionale battendo in trasferta un'altra corazzata, a Bassano gli amaranto di coach Elena Vezzosi giocano con grande intensità fin dalle prime battute di gioco e prendendo qualche lunghezza di vantaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Under 17 Eccellenza SBA, «se è un sogno non svegliateci» Articoli correlati Under 17 Eccellenza SBA da sogno: anche Bassano si arrende agli amarantoProsegue senza sosta il percorso straordinario dell’Under 17 Eccellenza della Scuola Basket Arezzo, che nella fase interregionale resta imbattuta e... Ecco la super impresa dell'Under 17 Eccellenza Sba, Virtus Bologna battuta a domicilioArezzo, 4 marzo 2026 – Per la prima volta nella sua storia la Scuola Basket Arezzo ha compiuto l'impresa di battere in una gara ufficiale la Virtus... Una selezione di notizie su Under 17 Eccellenza SBA se è un sogno... Temi più discussi: Under 17 Eccellenza SBA da sogno: anche Bassano si arrende agli amaranto; Domenica scontro diretto a Firenze per il Centro Tecnico BM Arezzo; Generazione di fenomeni. Sba mette ko anche Milano; San Giovanni devollato - Arezzo News - L'Ortica - Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina. Under 17 Eccellenza SBA, «se è un sogno non svegliateci»Arezzo, 18 marzo 2026 – Under 17 Eccellenza SBA, se è un sogno non svegliateci! Gli amaranto sbancano anche Bassano con una gara ai limiti della perfezione Orange 1 Bassano-Scuola Basket Arezzo 63-90 ... lanazione.it Ecco la super impresa dell'Under 17 Eccellenza Sba, Virtus Bologna battuta a domicilioArezzo, 4 marzo 2026 – Per la prima volta nella sua storia la Scuola Basket Arezzo ha compiuto l'impresa di battere in una gara ufficiale la Virtus Bologna e lo ha fatto con il gruppo Under 17 Eccelle ... lanazione.it L'Under 19 si impone a Roseto. Vittoria anche per l'Under 17. Ecco il report settimanale delle giovanili biancorosse olimpiamilano.com/lunder-19-domi… Nella foto, Andrea Chouenkam, 20 punti a Roseto x.com Vota il miglior giocatore della 27ª giornata di Under 19 Elite - facebook.com facebook