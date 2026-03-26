Il 24 marzo è andato in scena il primo evento di DiLei TakeCare, Abbi cura di te, a tutte le età. Una giornata di incontri, approfondimenti, momenti esperenziali, pensati per accompagnare ogni donna nella cura del proprio corpo e della propria mente. Un evento dal vivo che è stato molto importante e che ha avuto un ottimo riscontro e di cui vi riproponiamo i momenti più significativi. Abbi cura di te, a tutte le età, i momenti più significativi. Abbi cura di te, a tutte le età, il primo evento organizzato da DiLei TakeCare, si è svolto al Teatro Gerolamo di Milano ed è stato possibile seguirlo in diretta streaming sulla pagina dedicata di DiLei e su tutti i nostri canali social ( Instagram, Facebook e YouTube ). 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Abbi cura di te, a tutte le età: i momenti più intensi del primo evento di DiLei TakeCare

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