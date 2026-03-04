Il 24 marzo si terrà il primo evento organizzato da DiLei TakeCare, dedicato al benessere femminile in tutte le età. L’iniziativa si propone di offrire uno spazio in cui si affrontano temi legati alla cura e alla salute delle donne, coinvolgendo professionisti e pubblico. L’evento rappresenta un appuntamento importante per sensibilizzare su questioni di cura e attenzione personale.

Il 24 marzo è una data importante da segnare in agenda. DiLei TakeCare per la prima volta organizza un evento dedicato interamente al benessere della donna in tutte le fasi della sua vita. Il titolo che abbiamo voluto dare a questa giornata speciale dice già tutto: Abbi cura di te, a tutte le età. Abbi cura di te, a tutte le età: dove e quando. L’evento, organizzato interamente da DiLei TakeCare, Abbi cura di te, a tutte le età, si tiene martedì 24 marzo al Teatro Gerolamo, in piazza Cesare Beccaria 8, a Milano. Un palco storico e importante per il capoluogo lombardo, che ha visto in scena grandi nomi come Franca Valeri, Dario Fo, Franca Rame e Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Abbi cura di te, a tutte le età, il primo evento organizzato da DiLei TakeCare

Non solo Terza età: prendersi cura di tutte le fragilitàDieci anni di attività, uno sguardo che attraversa le generazioni e una convinzione forte: la fragilità non riguarda solo la Terza età, ma accompagna...

Un bacio inciso nel tufo (duemila anni fa), così Pompei ci parla ancora: “Abbi cura di me, mio Sava”L’amore non ha età, lo sappiamo bene e questo messaggio inciso duemila anni fa ne è l’ennesima riprova.