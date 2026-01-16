Autostrada chiuso per una notte il tratto tra Arona e Gravellona sull' A26

Per consentire il transito di trasporti eccezionali, l'autostrada A26 tra Arona e Gravellona Toce sarà chiusa nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 gennaio, dalle 22 alle 4. La chiusura, programmata da Autostrade per l’Italia, riguarda il tratto in direzione nord ed è prevista per garantire la sicurezza durante le operazioni di transito.

Chiuso per una notte il tratto tra Arona e Gravellona Toce dell'autostrada A26, in direzione nord.La chiusura è stata programmata da Autostrade per l'Italia per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di domenica 18 alle 4 di lunedì 19 gennaio.Il tratto sarà chiuso tra le uscite.

