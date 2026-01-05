Auto in fiamme in galleria fra Carpugnino e Meina | chiuso un tratto dell' autostrada A26

Stamattina, lunedì 5 gennaio, sulla A26 tra Baveno e Meina, si è verificato un incidente con un'auto in fiamme, che ha causato la chiusura temporanea del tratto verso Genova. La situazione ha comportato disagi alla viabilità, con interventi in corso per la gestione dell'emergenza. Si consiglia di consultare le fonti ufficiali per aggiornamenti e alternative di percorso.

Chiusura autostradale per incidente. Alle ore 7 circa di stamattina, lunedì 5 gennaio, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Baveno e Meina, verso Genova, a causa di un'autovettura in fiamme all'altezza del km 176+700 all'interno della.

