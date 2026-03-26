Durante un controllo di polizia, un uomo ha dichiarato il nome del fratello, che si trova in carcere. Successivamente, l’uomo è stato arrestato per aver evaso dagli arresti domiciliari. Quando è stato fermato, ha cercato di presentarsi come il fratello detenuto, ma le forze dell’ordine hanno constatato la sua vera identità e proceduto con l’arresto.

Evade dagli arresti domiciliari e, fermato dalla polizia, tenta di spacciarsi per il fratello già detenuto in carcere. Così un uomo di 42 anni è stato arrestato a Torino. L'intervento è avvenuto nella notte in zona Lingotto, nei giardini Battistini, dove una pattuglia ha notato tre uomini bivaccare. Durante i controlli, uno di loro ha fornito generalità false, dichiarando di essere il fratello e di trovarsi in città per lavoro. Le verifiche hanno però fatto emergere incongruenze: il nominativo indicato risultava detenuto in un carcere di Napoli. Gli accertamenti tramite impronte digitali hanno quindi permesso di identificare l'uomo, risultato destinatario di una misura degli arresti domiciliari disposta dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - A un controllo della polizia dice il nome del fratello ma è in carcere: arrestato

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