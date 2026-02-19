Arrestato Andrea il fratello del re Carlo | la polizia a casa dell’ex principe
Andrea, il fratello del re Carlo, è stato arrestato dalla polizia nella sua abitazione. La decisione arriva dopo un'indagine su presunti reati legati a traffici illeciti. Fonti ufficiali confermano che gli investigatori hanno perquisito la casa dell’ex principe, trovando prove che hanno portato all’arresto. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, alimentando le discussioni sulla figura di Andrea e il suo ruolo nella famiglia reale. La sua posizione ora si trova sotto stretta osservazione da parte delle autorità.
Un nuovo terremoto scuote la monarchia britannica e riporta sotto i riflettori uno dei suoi protagonisti più controversi. Nelle prime ore del mattino, una scena insolita ha catturato l’attenzione dei residenti di Sandringham: diverse vetture delle forze dell’ordine hanno fatto ingresso nella tenuta reale di Wood Farm, nell’est dell’Inghilterra. Secondo quanto riferito dalla Bbc e da altri media nazionali, tra cui il The Telegraph, l’operazione si è svolta poco dopo le 8 locali, in un clima di massima discrezione. Al centro dell’intervento c’era Andrea Windsor-Mountbatten, fratello di Carlo III, che proprio oggi compie 66 anni.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
L'ex principe Andrea arrestato, la polizia nella sua casa a Sandringham. Oggi il fratello di Re Carlo compie 66 anniL'ex principe Andrea è stato arrestato ieri, dopo che la polizia ha fatto irruzione nella sua residenza di Sandringham.
L'ex principe Andrea arrestato, la polizia nella sua casa a Sandringham: «Condivise informazioni con Epstein». Oggi il fratello di Re Carlo compie 66 anniL'ex principe Andrea è stato arrestato dopo che la polizia ha fatto irruzione nella sua residenza di Sandringham.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Caso Epstein, arrestato Andrea Windsor-Mountbatten. Il fratello del Re è accusato di abuso d'ufficioAndrea Windsor-Mountbatten, fratello di re Carlo III, è stato arrestato dalla polizia britannica per abuso d'ufficio. Lo riportano la Bbc e altri media britannici. L'arresto è avvenuto nella sua ... rainews.it
L'ex principe Andrea arrestato, lo scandalo Epstein e la perdita dei titoli reali: l'uomo che ha messo in imbarazzo la CoronaAndrea di Windsor è stato arrestato oggi nella sua casa di Sandringham. Fratello di Re Carlo, fino a poco tempo fa conosciuto come principe Andrea, Duca di York, è il ... ilmattino.it
