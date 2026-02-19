Arrestato Andrea il fratello del re Carlo | la polizia a casa dell’ex principe

Un nuovo terremoto scuote la monarchia britannica e riporta sotto i riflettori uno dei suoi protagonisti più controversi. Nelle prime ore del mattino, una scena insolita ha catturato l’attenzione dei residenti di Sandringham: diverse vetture delle forze dell’ordine hanno fatto ingresso nella tenuta reale di Wood Farm, nell’est dell’Inghilterra. Secondo quanto riferito dalla Bbc e da altri media nazionali, tra cui il The Telegraph, l’operazione si è svolta poco dopo le 8 locali, in un clima di massima discrezione. Al centro dell’intervento c’era Andrea Windsor-Mountbatten, fratello di Carlo III, che proprio oggi compie 66 anni.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

