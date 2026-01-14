La festa in casa e il controllo della polizia arrestato 50enne con Mdpv nelle scarpe

Un uomo di 50 anni, con precedenti, è stato arrestato a Milano martedì 13 gennaio dai poliziotti del commissariato Sempione. L’indagine ha portato al sequestro di Mdpv nascosta nelle scarpe e in casa. L’intervento è stato effettuato durante un controllo di routine, nell’ambito delle attività di contrasto alla droga. L’arresto evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nella repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nascondeva la droga nelle scarpe e in casa. Per questo motivo un uomo di 50 anni, italiano con precedenti alle spalle, è stato arrestato nella mattinata di martedì 13 gennaio dai poliziotti del commissariato Sempione a Milano. L'arrivo della polizia e la scopertaGli agenti sono arrivati in.

