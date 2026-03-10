Scurria dopo la presentazione delle liste a sostegno di Basile | Reclutati anche ex avversari è il sistema De Luca

Dopo la presentazione delle liste a supporto di Federico Basile, Marcello Scurria ha commentato il fenomeno evidenziando come siano stati reclutati anche ex avversari, attribuendo questa dinamica al “sistema De Luca”. Pur invitando a mantenere toni più pacati, non ha evitato di aggiungere un tocco di provocazione, sottolineando il grande numero di liste e il modo in cui si sono formate.

Il candidato del centrodestra commenta il cospicuo numero di candidature in ScN. "Ritengo che non sia una prova di forza, ma una prova di debolezza" Ha invitato a toni più pacati ma non rinuncia a metterci un pizzico di “pepe”. Marcello Scurria, dopo aver chiesto un confronto su programmi e proposte, commenta il gran numero di liste a sostegno della candidatura a sindaco di Federico Basile. “Auguro una buona campagna elettorale a tutte le candidate e a tutti i candidati delle liste che sostengono il candidato Federico Basile. Ribadisco che, da parte mia - scrive il candidato del centrodestra - ci saranno fermezza nelle posizioni, risposte pronte e critiche per le scelte sbagliate. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

