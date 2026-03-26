A Roma, il leader di Azione, Carlo Calenda, ha dichiarato di non considerare alcun cambiamento e di voler mantenere l’impegno nel progetto di un “polo riformista”. Non ha annunciato eventuali alleanze o novità e ha confermato la sua posizione attuale. La sua scelta di rimanere fedele alla linea politica è stata comunicata senza modifiche rispetto alle dichiarazioni precedenti.

Non va neanche a destra, il leader di Azione, resta fermo contro i due "bipopulismi", auspicando anche le dimissioni di Urso "Consiglio a Meloni di evitare, e di mollare Trump". Le primarie? "Sarebbe un vero autogol per la sinistra parlarne da qui al 2027". Ma dove va Calenda? "Come faccio ad andare con chi si oppone al riarmo europeo, con chi dice no agli aiuti all’Ucraina o con chi, in nome dell’ambiente, ci trascinerebbe verso il sottosviluppo?” Roma. Non si muove, il leader di Azione Carlo Calenda. Resta dov’è, dice, ancorato al progetto di un “polo riformista”. Lo chiama proprio “terzo polo”, a un certo punto, incurante dell’implosione del prototipo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - A sinistra? “Non ci penso proprio”, dice Calenda

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