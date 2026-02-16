L’ ignominia del Board of Peace riporta Calenda a sinistra?

Carlo Calenda ha definito “ignobile” il comportamento del Board of Peace, accusandolo di aver tradito i principi di pace. La sua parola arriva dopo aver assistito alla decisione di alcuni membri di sostenere posizioni più dure contro l’Ucraina, decisione che ha suscitato molte critiche. Mentre parla in Senato, Calenda annuncia l’ingresso nel suo partito di un europarlamentare proveniente da un’altra area politica, rafforzando così la sua linea di opposizione.

Alla vigilia delle comunicazioni del ministro degli Esteri Tajani, il leader di Azione annuncia il voto comune con le altre opposizioni. Intanto l'europarlamentare Elisabetta Gualmini passa con lui Il Pd perde pezzi. L'europarlamentare Gualmini lascia il gruppo. E anche Delrio si muove “Quell’ignominia del Board of Peace”: il senatore e leader di Azione Carlo Calenda insiste sul concetto, in Senato, mentre accoglie nel suo partito l’europarlamentare già riformista dem e ora transfuga ex Pd Elisabetta Gualmini. Poi arriva la nota che, nel centrosinistra, lascia più d’uno con il dubbio che il senatore si stia riposizionando. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Ilfoglio.it

Carlo Calenda ha dichiarato che l’ingresso nel Board of Peace è impossibile, perché rappresenta un gruppo di dittatori e imprenditori con enormi conflitti di interesse, tra cui Donald Trump, che si propone come presidente a vita.

Il “Board of peace” per Gaza è stato avviato perché sono stati stanziati cinque miliardi di dollari per favorire la pace e la normalizzazione dei rapporti tra Israele e Palestina.

