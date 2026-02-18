green game tre classi di salerno conquistano la finale nazionale a roma

Tre classi di Salerno si sono qualificate alla finale nazionale del Green Game 2026, dopo aver vinto le ultime sfide nelle scuole della città. La vittoria è arrivata grazie all'impegno degli studenti nel dimostrare come ridurre i rifiuti e rispettare l’ambiente, con un progetto pratico e coinvolgente. La finale si terrà a Roma e vedrà le scuole sfidarsi su temi di sostenibilità e gestione dei rifiuti.

SALERNO – Saranno tre classi salernitane a rappresentare il territorio alla finale nazionale del Green Game 2026, il progetto educativo dedicato alla corretta gestione dei rifiuti e alla sostenibilità ambientale. A conquistare il pass per Roma sono state le classi 2AC e 2BQ IAMI del Convitto Nazionale “T. Tasso” e la 2E dell’I.I.S. “Giovanni XXIII”. Gli studenti hanno superato le selezioni distinguendosi tra gli istituti secondari di secondo grado partecipanti. Il percorso formativo ha coinvolto i ragazzi in lezioni interattive, quiz digitali e prove pratiche sulle tematiche del riciclo, dell’economia circolare e della tutela ambientale. 🔗 Leggi su Zon.it

Green Game, tre classi salernitane conquistano la finale nazionale a Roma

