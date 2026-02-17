Green Game tre classi salernitane conquistano la finale nazionale a Roma

Tre classi salernitane, provenienti dal Convitto Tasso e dall'Istituto Giovanni XXIII, si sono qualificate per la finale nazionale del Green Game a Roma. La vittoria è arrivata grazie a progetti innovativi sul riciclo e la tutela dell’ambiente, presentati durante le gare regionali. Gli studenti hanno mostrato grande entusiasmo e impegno, lavorando duramente per portare a casa questo risultato.