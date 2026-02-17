Green Game tre classi salernitane conquistano la finale nazionale a Roma
Tre classi salernitane, provenienti dal Convitto Tasso e dall'Istituto Giovanni XXIII, si sono qualificate per la finale nazionale del Green Game a Roma. La vittoria è arrivata grazie a progetti innovativi sul riciclo e la tutela dell’ambiente, presentati durante le gare regionali. Gli studenti hanno mostrato grande entusiasmo e impegno, lavorando duramente per portare a casa questo risultato.
Convitto Tasso e Giovanni XXIII superano le selezioni del Green Game. Sfida sul riciclo contro le scuole di tutta Italia Le classi del Convitto Nazionale "T. Tasso" e dell’I.I.S. "Giovanni XXIII" rappresenteranno la provincia di Salerno alla finale nazionale del Green Game. Gli studenti hanno superato le selezioni del progetto educativo dedicato alla corretta gestione dei rifiuti e alla sostenibilità ambientale, ottenendo la qualificazione per l'atto conclusivo della competizione. A staccare il pass per la sfida decisiva sono state, nello specifico, le classi 2^AC e 2^BQ IAMI del Convitto Nazionale e la 2^E dell’istituto "Giovanni XXIII".🔗 Leggi su Salernotoday.it
