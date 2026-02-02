Una basilica nascosta di Roma custodisce il santo dell’amore… visibile solo a San Valentino Dove si trova

A Roma si nasconde una basilica poco nota che, solo il 14 febbraio, apre le sue porte per mostrare una reliquia speciale. La chiesa si trova in un angolo meno battuto della città, lontano dai percorsi turistici più affollati. In quel giorno, fedeli e curiosi si radunano per vedere ciò che normalmente resta nascosto: un oggetto che lega il santo dell’amore alla sua storia. La reliquia rimane visibile solo in quella giornata, rendendo il luogo una meta unica e speciale per chi cerca un contatto più intimo con la tradizione religiosa di Roma

Roma è una città che tante volte ama nascondere i suoi segreti nei luoghi meno appariscenti: tra vicoli, piazze e chiese lontane dai grandi flussi turistici, esiste una basilica che, una sola volta l'anno, diventa meta di fedeli e curiosi poiché conserva gelosamente una importante reliquia legata al santo dell'amore per eccellenza (anche perché è visibile solo e soltanto nel giorno di San Valentino ).

San Valentino, conosciuto come il Santo dell'Amore, è una figura legata alla celebrazione dell'affetto e delle relazioni sentimentali.

Il 14 febbraio si celebra San Valentino, il santo dell'amore.

