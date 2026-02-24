Un altro uomo si butta dal Ponte vecchio la triste statistica di due suicidi in due giorni nello stesso luogo

Un uomo si è tolto la vita gettandosi dal Ponte Vecchio di Cesena, probabilmente a causa di problemi personali. La scena si è ripetuta a distanza di poche ore, alimentando il timore di un fenomeno in crescita. La polizia ha trovato il corpo riverso sulle rocce sottostanti, mentre le autorità indagano sulle ragioni di questa tragedia. La ripetizione di questi episodi solleva ancora una volta interrogativi sulla sicurezza e sul supporto alle persone in crisi.

Dopo la prima tragedia di ieri, poco prima di mezzogiorno di oggi, martedì 24 febbraio, un altro uomo si è tolto la vita buttandosi giù dal Ponte Vecchio Il Ponte Vecchio a Cesena è storicamente un luogo scelto per gesti estremi ma due suicidi in due giorni, nello stesso luogo, sono davvero una triste statistica. Dopo la prima tragedia di ieri, poco prima di mezzogiorno di oggi, martedì 24 febbraio, un altro uomo si è tolto la vita buttandosi giù dal Ponte Vecchio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia di Stato, all'arrivo dei pompieri l'uomo era già stato portato a riva, i Vigili del fuoco hanno assistito i sanitari del 118, l'uomo è purtroppo deceduto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

