A Monza arriva la Fiera del fumetto | un tuffo nel mondo di cartoon e cosplay

A Monza, il 24 e 25 gennaio, l’Opiquad Arena di viale Stucchi ospiterà la Fiera del fumetto, un evento dedicato agli appassionati di cartoon e cosplay. Durante il fine settimana, la città si trasformerà nella capitale del fumetto, offrendo l’opportunità di esplorare esposizioni, incontri e attività legate a questo mondo. Un’occasione per scoprire novità e condividere la passione con altri appassionati.

Per un fine settimana Monza diventerà la capitale del fumetto. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del genere: il 24 e il 25 gennaio l' Opiquad Arena di Monza (viale Stucchi) ospiterà la Fiera del fumetto.Un tuffo nel mondo del cosplay, della moda giapponese e dei tuoi personaggi.

