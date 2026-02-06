Milano si riempie di colori per l'apertura dei Giochi Olimpici invernali. Oggi, la cerimonia ha attirato migliaia di persone lungo le strade, mentre il presidente Mattarella è arrivato a bordo di un tram, salutando la folla. È iniziato ufficialmente il grande evento che porta la città e il paese sotto i riflettori del mondo.

La serata prevede una cerimonia di circa tre ore con l’entrata di cantanti e attori, oltre agli atleti, ognuno del proprio Paese. La serata si è aperta con un quadro che rappresenta a pieno l’armonia, attraverso una riproduzione, in chiave di ballo, di Amore e Psiche di Canova. Per l’occasione si sono esibiti due ballerini della Scala, Claudio Boriello e Antonella Albano. A seguire è entrata Matilda De Angelis, nelle vesti di una direttrice d’orchestra che ha diretto, in maniera figurata, tre grandi maestri della musica italiana: Puccini, Rossini e Verdi. Il tutto si è concluso con un tripudio di colori discesi dal cielo e ogni ballerino rappresnetante di un elemento tipico italiano che può andare dalla natura all’arte, dalla storia alla cucina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano Cortina, tripudio di colori e Mattarella arriva a bordo del tram

Approfondimenti su Milano Cortina

Ultime notizie su Milano Cortina

