Milano-Cortina via ai Giochi olimpici Mattarella arriva a bordo di un tram

Oggi Milano e Cortina aprono ufficialmente i Giochi Olimpici Invernali 2026. Il presidente Mattarella arriva in città a bordo di un tram, salutato da cittadini e tifosi. La cerimonia di apertura si svolge tra festeggiamenti e attese, con le strade che si riempiono di entusiasmo. La manifestazione coinvolge tutto l’arco alpino e la metropoli, pronta a mostrare al mondo le sue capacità.

AGI - Milano e Cortina si accendono sotto i riflettori del mondo per l'inizio dei Giochi Olimpici Invernali 2026, un evento che sceglie di non restare confinato in un unico stadio ma di abbracciare l'intero arco alpino e il cuore della metropoli. La cerimonia inaugurale segna l'avvio di una manifestazione diffusa, capace di unire simbolicamente le vette dolomitiche al prato di San Siro in un racconto che intreccia eccellenza agonistica e storie di profonda umanità. Gli atleti Italia Team arrivati a San Siro. Le atlete e gli atleti dell'Italia Team sono arrivati allo stadio San Siro per partecipare alla sfilata delle delegazioni nel corso della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano Cortina.

