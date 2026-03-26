A marzo altri nuovi 12 assunti stabilmente all’ospedale Cardarelli

A marzo, all’ospedale Cardarelli sono stati assunti stabilmente 12 nuovi dipendenti. L’azienda sanitaria ha precisato di aver avviato procedure di stabilizzazione per il personale che soddisfa i requisiti di legge. La notizia arriva in un momento in cui si registra una particolare attenzione verso il rafforzamento del personale sanitario. Nessun dettaglio è stato fornito sui ruoli o sulle qualifiche di questi nuovi assunti.

Tempo di lettura: 2 minuti “ L’Azienda Ospedaliera Cardarelli ha grande attenzione per il proprio personale, garantendo percorsi di stabilizzazione a tutti coloro che hanno i requisiti previsti dalla legge”. Così una nota che ricorda che “ negli ultimi trentasei mesi sono state 418 le figure professionali passate da un contratto a tempo determinato ad uno a tempo indeterminato, garantendo il funzionamento di servizi essenziali per la salute dei cittadini ed avendo maturato un’esperienza lavorativa di 18 mesi continuativi presso una pubblica amministrazione. Il percorso di stabilizzazione sta procedendo in modo continuo, l’ultimo atto dell’Azienda è stato del 17 marzo scorso, con la trasformazione del contratto a tempo indeterminato per undici infermieri ed un tecnico di laboratorio”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A marzo altri nuovi 12 assunti stabilmente all’ospedale Cardarelli Articoli correlati Sora: screening renali gratuiti il 12 marzo all’ospedaleSora accoglie la Giornata Mondiale del Rene con un’azione concreta di prevenzione. Ospedale Cardarelli, nuove culle per il “co-sleeping” sicuroDa alcune settimane le culle per il co-sleeping hanno fatto il loro esordio anche nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Cardarelli di Napoli. Una raccolta di contenuti su A marzo altri nuovi 12 assunti... Temi più discussi: All'Ospedale 'Cardarelli' di Campobasso' arriva il medico Eric Francescangel: la chirurgia ginecologica oncologica riparte dal Molise; Emergenza epatite A, altri 10 ricoverati: Colpa dei frutti di mare; Concorso OSS Campania 1274 posti: Prova orale e sede AREA 1 (Aperte le richieste di differimento); Boom di casi di Epatite A in Campania. Oggi altri ricoveri al Cotugno ma migliora la situazione in pronto soccorso. A marzo altri nuovi12 assunti stabilmente all'ospedale CardarelliL'Azienda Ospedaliera Cardarelli ha grande attenzione per il proprio personale, garantendo percorsi di stabilizzazione a tutti coloro che hanno i requisiti previsti dalla legge. (ANSA) ... ansa.it Cancro. 3mila nuovi pazienti presi in carco dal Cardarelli nel 2025, 8.500 nell’ultimo triennioCarcinoma mammario patologia con maggiore incidenza (15 per cento), a seguire tumore del polmone, colon-retto ed epatocarcinoma. Tumori eredo-familiari, sale il numero dei pazienti nell’ultimo anno: ... quotidianosanita.it ; . L’Ospedale Cardarelli ha grande - facebook.com facebook