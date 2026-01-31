Ospedale Cardarelli nuove culle per il co-sleeping sicuro

Da alcune settimane, all’Ospedale Cardarelli di Napoli sono arrivate nuove culle per il co-sleeping. Questa novità permette alle mamme di tenere i loro neonati vicino anche durante il sonno, in modo più sicuro. Il reparto di Ostetricia e Ginecologia ha iniziato ad usarle per favorire un riposo più tranquillo sia per i bimbi che per le mamme. La direzione spiega che queste culle sono state acquistate per migliorare l’assistenza e la sicurezza dei piccoli. I genitori si mostrano soddisfatti e sperano che questa novità

Da alcune settimane le culle per il co-sleeping hanno fatto il loro esordio anche nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Cardarelli di Napoli. Sono posizionate al fianco del letto della mamma e consentono un più agevole rooming-in, pratica post-parto che permette alla madre e al neonato di rimanere nella stessa stanza 24 ore su 24 durante l'intera degenza ospedaliera. Da qualche settimana hanno fatto il loro esordio anche nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Cardarelli di Napoli. Sono le nuove culle per il co-sleeping sicuro, il cosiddetto "sonno condiviso", finalizzate a far dormire il neonato vicino ai genitori.

