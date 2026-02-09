Stabat Mater la Passione di Cristo con gli occhi di Maria
Da martedì 10 febbraio alle 17:30, i Domenicani del Santuario Mariano di Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia aprono il cammino quaresimale con una nuova mostra. Si chiama Stabat Mater e ripercorre la passione e la morte di Cristo, ma questa volta dal punto di vista di Maria. La mostra sarà aperta al pubblico e invita i visitatori a riflettere sulla sofferenza di Maria, testimone silenziosa della crocifissione.
Da martedì 10 febbraio, alle 17:30, la comunità dei Domenicani del Santuario Mariano di Madonna dell'Arco, in Sant'Anastasia, apre il cammino quaresimale presentando Stabat Mater, una mostra dedicata alla passione e morte di Cristo "con gli occhi di Maria".Una connotazione tutta mariana, dunque.
