deportazioni la mostra e gli occhi dei ragazzi

Il 7 marzo 1944, nella storia della città, si ricorda il dramma di 152 uomini deportati nei campi di concentramento di Ebensee e Mathausen. Recentemente, è stata inaugurata una mostra dedicata alle deportazioni e agli occhi dei ragazzi coinvolti, offrendo uno sguardo su quegli eventi e sulle testimonianze. La esposizione si concentra sui fatti storici e sulle immagini legate a quella pagina oscura.

Nel grande libro della storia cittadina, il 7 marzo 1944 racconta il dolore di 152 uomini deportati nei campi di concentramento ad Ebensee e Mathausen. Nelle fabbriche i lavoratori avevano incrociato le braccia, ma lo sciopero contro la guerra e il fascismo si trasformò in una caccia all’uomo. La rappresaglia nazi-fascista fu durissima. Prelevati in fabbrica e dalle abitazioni, rastrellati per strada. Giovani e meno giovani furono sottratti al lavoro e alle famiglie. Soltanto 18 i sopravvissuti. Per non dimenticare, il Museo della deportazione di Figline e Aned - Associazione dei deportati, il liceo artistico Brunelleschi con il liceo Carlo Livi hanno organizzato una mostra documentaria "Gli scioperi del marzo 44 e la deportazione pratese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

