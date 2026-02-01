Alla scoperta del territorio Una sfida ambientale

Questa mattina a Castiglione si sono incontrate istituzioni, scienziati e rappresentanti dei Consorzi di bonifica per discutere della tutela delle zone umide. Si parla di un patrimonio di biodiversità sotto pressione a causa dei cambiamenti climatici. Durante l’incontro sono state condivise alcune buone pratiche messe in atto per proteggere questi ambienti fragili. La sfida è mantenere in salute questi territori prima che sia troppo tardi.

CASTIGLIONE Un importante momento di confronto per rafforzare il dialogo tra istituzioni, territorio e mondo scientifico sulla tutela delle zone umide, patrimoni di biodiversità minacciati dagli effetti della crisi climatica, con focus sulle buone pratiche messe in campo dai Consorzi di bonifica a livello nazionale. Proprio in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide, domani dalle 10, la Riserva Naturale della Diaccia Botrona, in via via Casa Rossa Ximenes ospita l'evento 'Terre e acque di confine: la sfida delle zone umide', promosso da Anbi nazionale in collaborazione con Anbi Toscana e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, con il supporto del Comune di Castiglione della Pescaia.

