Primo giorno di primavera | perché fa bene a corpo mente e benessere femminile

Il primo giorno di primavera porta con sé un cambiamento di luce che si distingue rispetto ai mesi freddi e bui dell'inverno. In questa giornata, il sole inizia a riscaldare l'aria e a illuminare più a lungo le ore diurne, segnando un passaggio importante nel ciclo stagionale. La trasformazione della luce si riflette anche sul benessere fisico e mentale delle persone, in particolare delle donne.

C ’è un momento, nel primo giorno di primavera, in cui la luce cambia qualità. Non è ancora estate, non è più inverno. È una soglia sottile, quasi impercettibile, ma il corpo la riconosce prima ancora delle parole. Le finestre restano aperte un po’ più a lungo, l’aria sembra meno dura, il mattino entra in casa con un’intenzione diversa. E forse è proprio questo il fascino più vero della primavera: non l’idea un po’ retorica di rifiorire, ma la possibilità concreta di ritrovarsi un poco più in asse. Ansia di primavera? Ecco la regola del 3-3-3 per ritrovare subito la calma X Per il benessere femminile, questa stagione ha qualcosa di particolarmente interessante. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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