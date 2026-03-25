A Monza il mercatino di primavera

Da venerdì 27 a domenica 29 marzo, piazza Centemero e piazza Paleari a Monza ospitano un mercatino di primavera. L’evento si svolge durante tutto il weekend e vede la presenza di bancarelle e stand dedicati ai prodotti tipici della stagione. La manifestazione si svolge in diverse aree della città, coinvolgendo i cittadini e i visitatori.

Dalle 9 alle 19.30 ci si può perdere fra le bancarelle delle migliori aziende agricole di Lombardia, Piemonte, Trentino, Toscana ma anche Sardegna, Puglia, Sicilia e Calabria, approfittando di assaggi e degustazioni prima di acquistare formaggi, salumi, dolci e tante altre specialità tipiche. ) Non mancheranno l'artigianato selezionatissimo e i banchi con i prodotti benessere. Tutto immerso nel clima allegro e festoso tipico delle feste popolari. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - A Monza il mercatino di primavera Articoli correlati Leggi anche: A Monza il mercatino francese Leggi anche: A Monza il mercatino con i sapori dell'inverno MONZA 0 - 0 TORINO I HIGHLIGHTS PRIMAVERA 1 Contenuti utili per approfondire A Monza il mercatino di primavera Discussioni sull' argomento Bancarelle per il mercatino e per la fiera: tutte le strade chiuse oggi a Monza; 6 eventi (anche gratis) per il weekend del 21 e 22 marzo; A Monza ritornano le bancarelle e le strade chiudono per tutto il giorno; Gam Matsuri da Factory NoLo. Mercatino antiquariato Brianza: le chicche vintage da scoprire tra design e territorioEsplorare i mercatini di antiquariato in Brianza significa immergersi in un percorso di scoperta dove la ricerca estetica si intreccia con la storia e lo stile Esplorare i mercatini di antiquariato in ... mbnews.it Gli Istituti Clinici Zucchi rinnovano il loro sostegno alla Monza Montevecchia Ecotrail, la manifestazione podistica benefica giunta alla 14ª edizione e diventata negli anni un appuntamento di riferimento per il territorio brianzolo. Domenica 17 maggio 2026 - facebook.com facebook #Referendum, nel comune di Arcore si è imposto il No con appena 47 voti di vantaggio sul Sì. Nel resto della provincia di Monza e della Brianza ha vinto il Sì, con il 52,9% dei voti. #MaratonaYoutrend x.com