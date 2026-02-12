Carnevale a Bogliasco con pentolaccia corteo mascherato e mercatino di beneficenza

Sabato 14 febbraio, Bogliasco si prepara a festeggiare il Carnevale con una giornata ricca di eventi. La città organizza una pentolaccia, un corteo di maschere e un mercatino di beneficenza, attirando residenti e visitatori. La festa si svolge nello stesso giorno del ritorno de Il Cuore di Bogliasco, l’iniziativa della Proloco che da anni aiuta la comunità locale. La piazza si riempie di colori e allegria, con bambini e adulti che si divertono insieme.

Sabato 14 febbraio Bogliasco festeggia il Carnevale nello stesso giorno in cui torna Il Cuore di Bogliasco, l'iniziativa che da molti anni la Proloco porta avanti per contribuire al benessere della comunità. Dopo aver donato defibrillatori e fondi per le associazioni, quest'anno l'obiettivo è l'acquisto di un gioco pubblico per bambini e bambine. Sabato 14 febbraio in piazza XXVI Aprile, a partire dalle ore 10 e per tutta la giornata, saranno presenti tanti oggetti a tema, realizzati dai volontari, disponibili per l'acquisto. Un evento che si incrocia nel calendario con il sabato di Carnevale: per bimbi e bimbe e per tutte le famiglie l'appuntamento è alle ore 14:30 sul piazzale delle scuole.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Bogliasco Carnevale

Questa domenica a Vasto si anima con il Carnevale 2026.

Sabato 14 febbraio, a Sampierdarena si svolge una festa di Carnevale con la tradizionale pentolaccia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Bogliasco Carnevale

Argomenti discussi: Carnevale 2025: le sfilate e le feste da non perdere a Genova e provincia; Weekend del 7 e 8 febbraio 2026 a Genova, cosa fare? VinNatur, Carnevale, Luca Marinelli e Capodanno Cinese; Bogliasco: soppressione passaggio a livello di Pontetto, parla Luca Pastorino.

Carnevale 2026 a Genova, la guida ai festeggiamenti in tutti i quartieriDal Carnevale organizzato dal Comune alle iniziative sparse per la città, i momenti in maschera sino a martedì grasso ... ilsecoloxix.it

Comune di Bogliasco. . Buonasera a tutte e a tutti con il video del sindaco! Si parla del passaggio a livello di Bogliasco, di rifiuti e telecamere, dei tanti appuntamenti della settimana con il carnevale e il cuore di Bogliasco sabato 14. Buona visione e buona setti - facebook.com facebook