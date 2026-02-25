Musica e preghiera per la pace | concerto straordinario a Milano

Il concerto-preghiera Magnificat si svolge a causa della richiesta di promuovere la pace attraverso musica e preghiera. Mercoledì 25 febbraio, alle 21, nella chiesa di San Fedele a Milano, le note sacre si uniscono alle invocazioni di speranza, attirando un pubblico interessato a vivere un momento di solidarietà e riflessione collettiva. L’evento coinvolge cantanti e musicisti locali pronti a condividere un messaggio di unità. La serata si conclude con un momento di silenzio condiviso.

Magnificat: un concerto-preghiera per la pace nella chiesa di San Fedele. Mercoledì 25 febbraio, alle 21, nella chiesa di San Fedele a Milano, si terrà il concerto-preghiera Magnificat, un evento unico che unisce musica, spiritualità e impegno sociale. Protagonisti dell’evento saranno la cantante Badrya Razem, il trombettista Giovanni Falzone e l’organista Roberto Olzer, in un programma che spazia dalla musica sacra a brani contemporanei. L’appuntamento fa parte del ricco calendario di Piano Olimpico, la rassegna di eventi culturali organizzata in occasione di Milano Cortina 2026. Il concerto, a ingresso con libera donazione, è a sostegno delle attività dell’Associazione San Fedele Odv, che opera nel campo socio-sanitario per assistere le persone più fragili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Verdi & Sting in concerto: la musica unisce per la pace a GallarateIl concerto tra Verdi e Sting a Gallarate si svolge il 22 febbraio 2026, a causa di un evento che unisce musica classica e pop per promuovere la pace.

“Gran Concerto per la Pace”: la musica come linguaggio universale di dialogo e speranzaIl “Gran Concerto per la Pace” di Arezzo, in programma il 17 dicembre 2025, celebra la musica come strumento di unione e speranza.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: San Lorenzo al Mare – Note Quaresimali: Meditazione Musicale per il Mercoledì delle Ceneri; Cristiano GODANO con Telmo PIEVANI a Breno e Brescia con Canto d’acqua - Radio Bruno; Gli 80 anni di Riccardo Cocciante: Ho trovato Dio nei dubbi di Esmeralda. Cristo mi ha insegnato l’umiltà; Gubbio celebra Giovanni Pierluigi da Palestrina: musica e memoria.

Cardinale di Napoli e Avitabile insieme per preghiera in musicaUna preghiera in musica, scritta insieme al maestro Enzo Avitabile, e il rito della Lavanda dei piedi, vissuto accanto alle realtà dell'associazionismo impegnate nella diffusione di una cultura di ... ansa.it

Parrocchia Gesù Redentore, Concerto-Preghiera tra musica e meditazioneSarà una serata di intensa spiritualità quella in programma domenica 22 febbraio alle ore 20.00 presso la Parrocchia Gesù Redentore di Sant'Antonio Abate. ilgazzettinovesuviano.com

In molti mi hanno chiesto di mostrare come una preghiera personale possa essere trasformata in musica. Ecco cosa si può fare con un vostro testo. Preghiera: UNITA NELL'AMORE Testo e musica EMPORIO CATTOLICO Licenza Creative Commons BY-NC-N - facebook.com facebook