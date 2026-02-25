Musica e preghiera per la pace | concerto straordinario a Milano

Da ameve.eu 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concerto-preghiera Magnificat si svolge a causa della richiesta di promuovere la pace attraverso musica e preghiera. Mercoledì 25 febbraio, alle 21, nella chiesa di San Fedele a Milano, le note sacre si uniscono alle invocazioni di speranza, attirando un pubblico interessato a vivere un momento di solidarietà e riflessione collettiva. L’evento coinvolge cantanti e musicisti locali pronti a condividere un messaggio di unità. La serata si conclude con un momento di silenzio condiviso.

Magnificat: un concerto-preghiera per la pace nella chiesa di San Fedele. Mercoledì 25 febbraio, alle 21, nella chiesa di San Fedele a Milano, si terrà il concerto-preghiera Magnificat, un evento unico che unisce musica, spiritualità e impegno sociale. Protagonisti dell’evento saranno la cantante Badrya Razem, il trombettista Giovanni Falzone e l’organista Roberto Olzer, in un programma che spazia dalla musica sacra a brani contemporanei. L’appuntamento fa parte del ricco calendario di Piano Olimpico, la rassegna di eventi culturali organizzata in occasione di Milano Cortina 2026. Il concerto, a ingresso con libera donazione, è a sostegno delle attività dell’Associazione San Fedele Odv, che opera nel campo socio-sanitario per assistere le persone più fragili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

