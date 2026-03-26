A Castrocaro si è svolta una tappa del “Tour Coldiretti Giovani Impresa Emilia-Romagna”, organizzato dalla Coldiretti. La visita si è tenuta presso la Cantina Marta Valpiani di Castrocaro Terme e Terra del Sole, coinvolgendo giovani imprenditori agricoli provenienti dalle province di Forlì-Cesena e Rimini. L’evento ha previsto un momento di confronto tra i partecipanti e una visita aziendale.

L’incontro si è concluso con l’impegno a proseguire il lavoro sul territorio, mantenendo attivo il confronto con i giovani imprenditori agricoli e consolidando il percorso avviato dal Tour a livello regionale La Cantina Marta Valpiani di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha ospitato nei giorni scorsi la tappa territoriale del “Tour Coldiretti Giovani Impresa Emilia-Romagna”, che ha coinvolto i giovani imprenditori agricoli delle province di Forlì-Cesena e Rimini in un momento di incontro, approfondimento e confronto sui principali temi del settore, con la rappresentanza regionale. All’appuntamento erano presenti anche il direttore di Coldiretti Forlì-Cesena Alessandro Corsini e il presidente provinciale Massimiliano Bernabini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - A Castrocaro tappa del Tour Giovani Impresa di Coldiretti tra visita aziendale e confronto

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