LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | primo confronto diretto tra scalatori

Oggi, durante la terza tappa dell’UAE Tour 2026, i ciclisti affrontano il primo vero scontro tra scalatori, dopo aver percorso oltre 150 chilometri tra le strade del deserto. La gara si fa più intensa, con i corridori che cercano di guadagnare secondi preziosi in vista delle fasi decisive della corsa. Seguite con noi l’azione in tempo reale, mentre i favoriti cercano di mettere pressione agli avversari salendo le prime salite.

CLICCA QUI PER AGGIORNARED LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa dell’UAE Tour 2026. 183 km da Umm al Quwain a Jebel Mobrah per un arrivo in salita che chiama gli scalatori al primo vero faccia a faccia di questa stagione. Il belga Remco Evenepoel proverà a difendere la maglia da leader conquistata grazie alla cronometro di ieri, ma occhio ad uno scatenato Isaac Del Toro, all’azzurro Antonio Tiberi ed al belga Ilan van Wilder. Partenza prevista per le 9.30 italiane. L’arrivo in salita è posto sull’inedita ascesa di Jebel Mobrah. Dopo una lunghissima marcia di avvicinamento priva di difficoltà altimetriche, la corsa entrerà nel vivo a partire dai -20 km all’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compattoOggi, durante la tappa del UAE Tour 2026, il gruppo si mantiene compatto, e tra i favoriti ci sono anche Sam Welsford dell'INEOS Grenadiers e Ethan Vernon della NSN Cycling Team.

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: caduta per MilanDurante la tappa di oggi al UAE Tour 2026, Jonathan Milan è caduto negli ultimi chilometri, toccandosi la spalla e fermandosi momentaneamente.

