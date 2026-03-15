A Castrocaro confronto tra i partner del progetto dedicato alla longevità e al benessere

Venerdì si è svolta presso la Lucia Magnani Health Clinic a Castrocaro una riunione tra i partner del progetto Long Life Valley. Durante l'incontro sono stati discussi nuovi sviluppi e strategie per promuovere la longevità e il benessere nel territorio. La riunione ha visto la partecipazione dei rappresentanti coinvolti nel progetto, che hanno condiviso idee e pianificato future iniziative.

Durante la giornata sono state inoltre proiettate due puntate della trasmissione televisiva Amarsi un po’, in onda su La7 Si è svolta venerdì, presso la Lucia Magnani Health Clinic, la riunione operativa dei partner della Long Life Valley, un momento di confronto dedicato allo sviluppo di nuove progettualità e alla valorizzazione integrata del territorio. La giornata si è aperta con una visita guidata alla struttura, durante la quale i partecipanti hanno potuto conoscere da vicino gli spazi e le attività della clinica. A dare il benvenuto è stata l’amministratrice delegata Lucia Magnani, che ha sottolineato l’importanza di fare rete tra le diverse realtà locali per costruire un’offerta capace di unire salute, ospitalità, cultura e paesaggio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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