Nell'ultima giornata dell'Italian Poker Challenge, il torneo si è concluso con la vittoria di Francesco Arnone, che era partito con un buon vantaggio di chip. Durante il testa a testa finale, Manuel Valduga è riuscito a recuperare terreno e ha conquistato la vittoria, superando Arnone. La partita si è chiusa con la rimonta di Valduga, lasciando Arnone secondo classificato.

Era partito da chiplaeder nell'ultima giornata di gioco. Sembrava che tutto filasse abbastanza liscio ma il testa a testa finale ha visto la rimonta di Manuel Valduga. All'ultimo colpo si è dovuti andare al minuzioso conteggio prima di eleggere il vincitore. Giada Fang ha chiuso al sesto posto L'obiettivo di entrambi era quello di vincere ma non solo per gloria, onore e assegno. I due finalisti della terza edizione dell'Italian Poker Challenge volevano far felici i piccoli di casa. Alla fine il vincitore del Main Event IPC è stato Francesco Arnone dopo un deal a quattro Si erano presentati in 14 all'ultimo atto dell'IPC: chi pensava ad un inizio soft, dovuto anche alla situazione in chips, si è dovuto ricredere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La picca dell'Italian Poker Challenge finisce nelle mani di Francesco Arnone

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