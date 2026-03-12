Lo stilista Francesco Argiri debutta all’Italian Fashion Show di Londra

Lo stilista siciliano Francesco Argiri ha partecipato all’Italian Fashion Show di Londra, evento arrivato alla sua terza edizione. La manifestazione si è svolta il 21 e 22 e ha visto il debutto di Argiri sul palcoscenico internazionale, segnando un passo importante per il suo percorso nel mondo della moda. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati.

Dalla Sicilia a Londra in un trionfo di creatività, Francesco Argiri, il siciliano talentuoso fashion designer emergente, ha consacrato il suo debutto su un palcoscenico internazionale, prendendo parte all'Italian Fashion Show, evento londinese giunto alla sua terza edizione, svoltosi il 21 e 22 febbraio, nel cuore pulsante della London Fashion Week. Questo evento, autentico trampolino verso il successo, ha proiettato Argiri nell'Olimpo della moda, con una collezione audace e rivoluzionaria, accolta con ovazioni da una platea internazionale. Una collezione che incarna lo stile unico e riconoscibile di Argiri, un capolavoro di avanguardia