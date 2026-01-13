Grattacielo inaugura una nuova attività Brunch tutto il giorno e musica come nei locali moderni

Grattacielo inaugura una nuova attività dedicata al brunch tutto il giorno e alla musica in stile moderno. Dopo un periodo di assenza di investimenti privati, l'area, tra le più iconiche di Rimini, sta vivendo una fase di rinnovamento. Dopo l’apertura di Marina Ice e, recentemente, del locale Principe, questa novità contribuisce a rilanciare la zona, offrendo un punto di ritrovo per residenti e visitatori alla ricerca di un’esperienza conviviale e di qualità.

