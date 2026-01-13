Grattacielo inaugura una nuova attività Brunch tutto il giorno e musica come nei locali moderni
Grattacielo inaugura una nuova attività dedicata al brunch tutto il giorno e alla musica in stile moderno. Dopo un periodo di assenza di investimenti privati, l'area, tra le più iconiche di Rimini, sta vivendo una fase di rinnovamento. Dopo l’apertura di Marina Ice e, recentemente, del locale Principe, questa novità contribuisce a rilanciare la zona, offrendo un punto di ritrovo per residenti e visitatori alla ricerca di un’esperienza conviviale e di qualità.
Era da qualche tempo che, in zona grattacielo, non si vedevano investimenti privati. L’area - tra le più iconiche di Rimini - sta però andando incontro a una svolta ormai da qualche mese, grazie all’apertura prima della gelateria Marina Ice, cinque mesi fa, e recentemente del neonato Principe. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
