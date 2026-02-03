Scoperto un hotel-ristorante formalmente chiuso da 4 anni ma ancora in attività

La polizia locale e l’Ispettorato del Lavoro hanno scoperto a Modena un hotel-ristorante che, nonostante fosse chiuso ufficialmente da quattro anni, continuava a funzionare regolarmente. Durante un controllo di routine, gli agenti hanno trovato l’attività ancora aperta e operativa, sorprendendo i gestori. La situazione è ora al vaglio delle autorità, che valuteranno eventuali sanzioni e interventi da mettere in atto.

Un'attività alberghiera e di ristorazione, formalmente cessata dal 2022 ma ancora pienamente operativa, è stata scoperta nelle scorse settimane a Modena nel corso di un controllo congiunto della Polizia Locale e dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro.L'intervento è stato condotto dagli agenti.

