Bergamo nel mirino | via libera ai biglietti per Italia-Irlanda del Nord sogno Mondiale a partire da 10 euro

Il 17 febbraio 2026, Bergamo diventa protagonista di una grande occasione: vengono messi in vendita i biglietti per la semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord, in programma il 26 marzo allo stadio di Bergamo. La richiesta cresce, e i tifosi ora possono acquistare i tagliandi a partire da soli 10 euro.

Italia-Irlanda del Nord: Al Via la Vendita Libera per un Sogno Mondiale da Bergamo. La corsa al Mondiale del 2026 entra nel vivo: da oggi, 17 febbraio 2026, è aperta la vendita libera dei biglietti per la semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord, in programma il 26 marzo allo stadio di Bergamo. I prezzi partono da 10 euro, offrendo ai tifosi l’opportunità di sostenere la nazionale di Gennaro Gattuso in questa sfida decisiva per un posto nella rassegna iridata che si disputerà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. L’Entusiasmo Cresce: Dalla Prelazione alla Disponibilità Generale. L’attesa per questo evento cruciale è palpabile.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Il Mondiale ‘passa’ ancora da Bergamo: Italia-Irlanda del Nord si giocherà alla New Balance Arena

Biglietti Italia Irlanda del Nord: quando escono e come acquistareI biglietti per la semifinale Italia-Irlanda del Nord, valida per i play-off Mondiali, saranno disponibili a partire da venerdì 6 febbraio alle 12.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.