A Bagnaia la tradizionale rievocazione della Passione di Gesù

Venerdì 3 aprile alle 21:30 a Bagnaia si tiene la tradizionale rappresentazione della Passione di Gesù. L’evento prevede una rievocazione storica che coinvolge i partecipanti e il pubblico presente. La rappresentazione si svolge in un luogo pubblico e richiama l’attenzione di molte persone della zona. La manifestazione rappresenta un momento di commemorazione e tradizione religiosa.

Venerdì 3 aprile, alle ore 21,30 a Bagnaia va in scena la rievocazione storica della passione di Cristo. Il doloroso cammino parte dalla chiesa di san Giovanni Battista in piazza XX settembre, per poi percorrere le vie del borgo antico e arrivare fino al portale di villa Lante. I figuranti in costume, circa 400 suddivisi in 18 quadri, rendono l'evento ancora più suggestivo, anche grazie al luccichio di cento fiaccole che accompagnano la processione. L'evento dunque non rappresenta solo una manifestazione religiosa e un richiamo alla fede, ma anche un appuntamento della tradizione che appartiene all'identità culturale del borgo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - A Bagnaia la tradizionale rievocazione della Passione di Gesù Articoli correlati Leggi anche: Rievocazione storica della Passione di Cristo a Grassina: tutte le info Nella chiesa di Sant'Antonio Abate di Chieti il concerto della rassegna corale La passione di GesùSabato 28 febbraio, la chiesa di Sant'Antonio Abate di Chieti ospita la 25esima edizione della Passio Christi, concerto della rassegna corale La... Aggiornamenti e notizie su A Bagnaia la tradizionale rievocazione... Argomenti discussi: Grande attesa per la rievocazione storica del venerdì santo a Bagnaia. Aperte le iscrizioni per i figuranti. Viterbo – A Bagnaia si rinnova la Passione di Cristo: Amore, tenacia e sacrificioNata alla fine del '700 e ancora oggi portata avanti dalla fede degli oltre 400 figuranti VITERBO - Torna a sfilare la rievocazione storica della Passione di C ... etrurianews.it Cena e passione di Gesù per la settimana santaDomani alle 21.15 nella chiesa San Giorgio martire la rappresentazione della cena e passione, scritta nel 1519 da Castellano Castellani. L’evento è organizzato dal Coro polifonico NovArmonia di Porto ... ilrestodelcarlino.it