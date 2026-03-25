Tragedia nel Bergamasco | studente di 13 anni accoltella la prof prima di entrare a scuola

Una mattina drammatica ha sconvolto un istituto scolastico nel Bergamasco, quando un ragazzo di 13 anni ha aggredito con un coltello un'insegnante prima di entrare in classe. La scena si è svolta in un'area dell'edificio e ha provocato l'intervento immediato delle forze dell'ordine e dei soccorsi. La scuola è stata chiusa temporaneamente, mentre le autorità stanno svolgendo le indagini.

Mattinata di ordinaria follia all'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa di Trescore Balneario, nel Bergamasco. Ore 7.45. Davanti all’istituto il teatro del dramma. Una docente di lingue straniere di 57 anni è stata aggredita brutalmente proprio mentre si apprestava a varcare la soglia della scuola. L'arma? Un coltello. L'aggressore? Un suo studente, un ragazzino di appena 13 anni che frequenta la terza media. Un bambino, o quasi, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe colpito l’insegnante con una violenza tale da rendere necessario l’intervento immediato dell’elisoccorso. La donna è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragedia nel Bergamasco: studente di 13 anni accoltella la prof prima di entrare a scuola Articoli correlati Studente di 13 anni accoltella prof nei corridoi della scuola. È graveUna professoressa di francese di 57 anni è in condizioni gravi in ospedale dopo essere stata accoltellata davanti all'istituto comprensivo di via... Studente di terza media accoltella un’insegnante di 57 anni fuori dalla scuola nel Bergamasco. La donna è graveUno studente ha accoltellato un’insegnante fuori dalla scuola media in via Damiano Chiesa a Trescore Balneario, nel Bergamasco. Contenuti utili per approfondire Tragedia nel Bergamasco studente di 13... Tragedia nel Bergamasco: studente di 13 anni accoltella la prof prima di entrare a scuolaUn bambino, o quasi, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe colpito l’insegnante con una violenza tale da rendere necessario l’intervento immediato dell’elisoccorso ... gazzettadelsud.it Studente 13enne accoltella la prof di francese fuori da scuola: fermato il ragazzo. Grave la donnaUno studente questa mattina ha accoltellato un'insegnante di francese fuori da scuola a Trescore Balneario, nel Bergamasco. La donna, di 58 anni, è stata soccorsa in gravi condizioni e trasportata in ... msn.com