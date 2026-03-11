Emergenza Motta | sbloccati fondi per frana e sfollati

La Regione Siciliana ha dichiarato lo stato di emergenza nella zona di Motta Sant’Anastasia a causa di una frana che ha coinvolto alcune abitazioni e ha reso necessario l’intervento per mettere in sicurezza l’area. Sono stati sbloccati i fondi destinati a fronteggiare il dissesto idrogeologico e a supportare gli sfollati, che si sono visti evacuare dalle proprie case.

La Regione Siciliana ha ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza per gestire il dissesto idrogeologico nella zona del Ponte a Motta Sant’Anastasia. Il provvedimento, firmato dalla giunta regionale, sblocca fondi specifici per la messa in sicurezza dell’area critica e per il sostegno alle famiglie sfollate e alle attività commerciali colpite. Si tratta di una risposta istituzionale concreta a un problema che affligge il territorio da tempo, permettendo al Comune di accedere a risorse economiche per le demolizioni già eseguite e per gli interventi urgenti in via Tenente Platania. La decisione arriva mentre l’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Bellia lavora per garantire soluzioni abitative alternative ai residenti costretti a lasciare le proprie case. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza Motta: sbloccati fondi per frana e sfollati Articoli correlati Mattarella a Niscemi: emergenza frana, visita simbolo tra sfollatiMattarella a Niscemi: la visita lampo tra sfollati e emergenza frana Un elicottero sorvola i cieli di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, con a... Frana a Niscemi, "Fondi agli sfollati, fino a 900 euro" | Decine gli immobili inagibiliPer gli sfollati della frana di Niscemi, Caltanissetta, sono in arrivo i contributi del fondo Cas dello Stato, 400 euro a famiglia più 100 euro per...