Un viaggio nel tempo Il brand casentinese Sarabanda festeggia 35 anni di attività

Sarabanda, storico brand di abbigliamento per bambini del Gruppo Miniconf, festeggia i suoi 35 anni di attività. In occasione di Pitti Bimbo, l’azienda presenta un evento che valorizza la sua lunga tradizione, combinando moda, arte e identità. Un momento di riflessione sul percorso maturato e sulle prospettive future nel settore del kidswear italiano.

In occasione di Pitti Bimbo, Sarabanda, brand di riferimento del kidswear italiano del Gruppo Miniconf, celebra 35 anni di storia con un evento speciale che intreccia moda, arte e identità. Nello spazio Magic Area, alle ore 11.30, Miniconf ha brindato all’anniversario del brand presentando “Il.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Sarabanda: 35 anni di amore per la moda e per i bambiniSarabanda, marchio storico del settore kidswear italiano del Gruppo Miniconf, festeggia 35 anni di attività.

Ciclismo, nel 2026 la Maltinti festeggia i 50 anni di attivitàIl 31 gennaio 2026, il gruppo sportivo Maltinti Banca Cambiano festeggia i 50 anni dalla sua fondazione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Bari e i suoi teatri: un viaggio nel tempo fino al teatro Petruzzelli; Il viaggio di Gigi Riva e un’appassionata storia in cui potersi riconoscere; Turismo, ulteriore finanziamento dal Ministero: 100mila euro per un viaggio multimediale nella storia del Campo Santo Monumentale che diventa immersivo; A LINATE CHARLOTTE SALOMON, UN VIAGGIO ARTISTICO E UMANO NEL TEMPO DELLA SHOAH.

A distanza di 22 anni, questo sci-fi è ancora il viaggio nel tempo più intelligente mai realizzatoQuesto sci-fi a bassissimo budget continua a essere il racconto più rigoroso e disturbante mai realizzato sul viaggio nel tempo. bestmovie.it

Si può davvero viaggiare nel tempo? Secondo questo fisico italiano potrebbe essere possibile farlo cosìTra relatività, entropia e fisica quantistica, una nuova ricerca teorica mette in discussione l’idea che il viaggio nel tempo sia vietato dalle leggi dell’universo ... supereva.it

Viaggio di Gruppo | Istanbul Lasciati conquistare dal fascino senza tempo di una città sospesa tra Oriente e Occidente. 12 – 15 febbraio Volo A/R da Roma FCO 3 notti in mezza pensione Incluso nel pacchetto: Visite guidate Ingressi inclusi - facebook.com facebook

Buon viaggio Brigitte! Stella senza tempo, ma soprattutto donna libera, anticonformista, protagonista di battaglie coraggiose in difesa delle nostre tradizioni. Una preghiera x.com