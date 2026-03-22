Una pizzeria di viale Carducci compie 35 anni di attività, avviata nel 1991. Da allora, l’odore di pizza calda e appena sfornata si diffonde quotidianamente lungo la strada. La presenza stabile nel quartiere ha fatto conoscere il locale a molti clienti nel corso degli anni, diventando un punto di riferimento per gli amanti della pizza.

Una inconfondibile e irresistibile fragranza di pizza appena sfornata aleggia da anni in viale Carducci. È l’invitante profumo proveniente dalla Pizzeria Sprint, che quest’anno celebra il 35° anniversario di attività sotto la guida di Enrica Covezzi e del marito Paolo Pancaldi. L’importante traguardo è stato festeggiato nella mattinata di giovedì 19 marzo, con la presenza del sindaco Fabrizio Pagnoni e dell’assessore alle Attività produttive Alessandro Amà, che si sono fatti portavoce delle congratulazioni dell’amministrazione comunale e della comunità copparese e hanno consegnato una pergamena da appendere nei locali dell’attività come ricordo della ricorrenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pizzeria Sprint, 35 anni di attività: "La nostra storia è iniziata nel ’91"

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