Mostra in ricordo di Annalisa Campailla a Palazzo Stella

Sabato 17 gennaio alle ore 17:00, si inaugura presso Palazzo Stella a Genova una mostra in memoria di Annalisa Campailla, curata da Mario Napoli. L’esposizione, ospitata nelle storiche sale del palazzo, intende onorare il suo ricordo attraverso una selezione di opere e documenti. L’evento offre un’occasione per condividere il suo contributo e il suo percorso, in un contesto di riflessione e rispetto.

S'inaugura sabato 17 gennaio alle ore 17:00, nelle suggestive sale di Palazzo Stella a Genova, la mostra in ricordo di Annalisa Campailla, a cura di Mario Napoli. La mostra resterà aperta fino al 31 gennaio 2026 con orario dal martedì al sabato 15:00–19:00.

