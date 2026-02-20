Anche Maldini si unisce all’anniversario dell’arrivo di Berlusconi al Milan | il ricordo sui social

Paolo Maldini ha condiviso un ricordo su Instagram per celebrare i 40 anni dall’arrivo di Silvio Berlusconi al Milan. L’ex capitano rossonero ha pubblicato una foto di quando il proprietario arrivò nello stadio di Milanello, ricordando il momento come un punto di svolta per il club. La ricorrenza ha suscitato molti commenti tra tifosi e ex giocatori, tutti pronti a ricordare quegli anni storici. Maldini ha scritto: “Ricordo quel giorno come se fosse ieri”.

Esattamente 40 anni fa si registrò una giornata storica per il Milan e per tutti i suoi tifosi. Il 20 febbraio 1986, il club rossonero veniva salvato dal fallimento economico e passava nelle mani del nuovo proprietario e presidente Silvio Berlusconi. Alcuni direbbero che il resto è storia, effettivamente andata è così. Da quel giorno il Milan ha vissuto un'epoca fatta di trionfi in ogni campo e continente, con grandi campioni che hanno vestito la gloriosa maglia del Diavolo. Nei 31 anni in rossonero sono arrivati 29 trofei: 8 Scudetti, 5 Coppe dei CampioniChampions League, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Coppa del Mondo per club.