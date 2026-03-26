Un sequestro preventivo di 20 milioni di euro è stato effettuato in Toscana, riguardante immobili collegati a presunte sottrazioni patrimoniali ai danni di un’attrice. I beni sequestrati sono stati messi sotto controllo dalle autorità giudiziarie, che hanno agito nell’ambito di un’indagine legata a questioni patrimoniali. La procedura si inserisce nel contesto di un'inchiesta ancora in corso.

Un sequestro preventivo per 20 milioni di euro ha scosso il settore immobiliare toscano, bloccando beni collegati a sottrazioni patrimoniali ai danni dell’attrice Ursula Andress. Le autorità hanno agito su terreni e immobili nella zona di San Casciano Val di Pesa, identificandoli come profitti derivanti da reati di riciclaggio. L’operazione nasce da una denuncia presentata dall’attrice alle autorità svizzere, che aveva già evidenziato una progressiva erosione del suo patrimonio gestito da terzi. La Procura di Firenze ha trasformato queste informazioni in un’indagine autonoma, portando al blocco di asset per un valore complessivo pari a circa 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 20 milioni sequestrati: il caso Andress in Toscana

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