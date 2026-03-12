GPS 2026 | quale data indicare come termine del servizio se al 16 marzo si hanno già i 12 punti?

Durante il question time del 2 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione della docente Sonia Cannas, si è parlato di GPS 2026 e della data da indicare come termine del servizio. La discussione si è concentrata sulla situazione in cui, al 16 marzo, sono stati già raggiunti i 12 punti e si è analizzato il criterio da seguire per aggiornare le graduatorie.