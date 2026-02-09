L’Italia nella Nato tra difesa guerra e spesa militare | se ne parla in un incontro all’ex Chiesa del Carmine

L’Italia torna a discutere il suo ruolo nella Nato. Sabato 28 febbraio, alle 16, si terrà un incontro al Laboratorio Aperto dell’ex Chiesa del Carmine a piazza Casali. L’obiettivo è capire come il nostro Paese si muove tra difesa, guerra e spese militari. Partecipano esperti e rappresentanti istituzionali, pronti a parlare dei rischi e delle scelte future. La serata vuole essere un momento di confronto diretto con i cittadini.

Sabato 28 febbraio alle ore 16 al Laboratorio Aperto ex Chiesa del Carmine (piazza Casali 10) si terrà l’evento "Italia nella Nato. Costi sociali, crisi dell’Alleanza, UtilitàPericoli in periodo di venti di guerra". Con questo appuntamento, l’Associazione Oltreitaca, a cui aderiscono "Nel nuovo mondo" e "Spazio Tesla" promuove l’iniziativa con: - Stefano Orsi, analista militare e autore del canale youtube omonimo. - Responsabilità nel conflitto ucraino e l’invio di armi a Kiev alimenta un massacro senza cambiare le sorti del conflitto, portando invece a un aumento del rischio nucleare? - il 5% del Pil alla Nato: oltre a demolire lo stato sociale e a ingrassare i costruttori di armi (soprattutto americani), aumenta la sicurezza dell’Italia o ci fa perdere ulteriormente sovranità e ci espone a pericoli e a ritorsioni?», si legge nel comunicato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

