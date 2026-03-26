13enne accoltella professoressa nella bergamasca | come la violenza nichilista dilaga fra i giovani in Italia

Un episodio di violenza si è verificato in una scuola della bergamasca, dove un ragazzo di 13 anni ha aggredito una docente con un coltello seghettato. L’adolescente indossava pantaloni mimetici e una maglietta rossa con la scritta

Sembra una scena di «Rambo», ma purtroppo è la realtà. Pantaloni mimetici, una maglietta con la scritta rosso sangue «Vendetta», una lama seghettata e una pistola scacciacani nello zaino. E il telefonino appeso al collo, pronto a riprendere tutto. È così che un ragazzo di 13 anni si è presentato a scuola, all’ istituto Leonardo Da Vinci di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, e poco prima della campanella ha accoltellato la sua insegnante di francese in corridoio, davanti a una classe. Due fendenti, alla gola e all’addome. Non l’ha uccisa solo per miracolo. Dopo il tentato omicidio. Chiara Mocchi, 57 anni, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗 Leggi su Panorama.it

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