Cina | Accordo su E-car Ma Bruxelles tira il freno

Recenti sviluppi nel settore automotive vedono la Cina annunciare un accordo sull'E-car, mentre Bruxelles sembra frenare le aspettative. La questione riguarda le esportazioni di veicoli elettrici cinesi, attualmente soggette a dazi che entreranno in vigore nel 2024. Tra dichiarazioni di intenti e smentite ufficiali, il dibattito tra Pechino e Bruxelles evidenzia le tensioni e le possibili evoluzioni di questo settore strategico.

Prove di dialogo, tra annunci a effetto (Pechino) e smentite (Bruxelles), in tema di esportazioni di auto elettriche dalla Cina attualmente penalizzate dai dazi decisi nel 2024. Mentre dalla Grande muraglia viene fatto passare un messaggio di svolta sulle e-car da spedire in Europa, Bruxelles precisa trattarsi di «indicazioni e niente più», riferendosi a un documento con oggetto proprio gli esportatori cinesi e relativo alla possibilità, da parte loro, di «prendere in considerazione la presentazione di offerte di impegno sui prezzi per le esportazioni di veicoli elettrici». A cercare di fare chiarezza è Olof Gill, portavoce della Commissione Ue per il Commercio: «All'inizio dello scorso dicembre - spiega - la Commissione ha avviato un'indagine di revisione provvisoria per esaminare un'offerta di impegno sui prezzi e, pertanto, abbiamo ritenuto che fosse giunto il momento di pubblicare tali ulteriori linee guida, in modo che eventuali ulteriori offerte di impegno abbiano un quadro molto chiaro entro cui essere strutturate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

