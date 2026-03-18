Auriane stordita e uccisa nella chiesetta il pm | Ergastolo per Sohaib Teima omicidio premeditato

Il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo per Sohaib Teima, accusato dell’omicidio di Auriane, trovata morta nella chiesetta di Fermo. L’accusa sostiene che l’uomo abbia pianificato l’omicidio con premeditazione e che l’abbia colpita fatale. La scena del delitto è stata descritta come un luogo di morte improvvisa e violenta, con l’indagine in corso per chiarire i dettagli dell’episodio.

Fermo, 18 marzo 2026 - “L’ha uccisa con premeditazione e merita l’ergastolo ”. Sono queste le parole pronunciate davanti alla Corte d'Assise, al termine della requisitoria, da Manlio D'Ambrosi, in sostituto procuratore di Aosta che ha coordinato le indagini dell’omicidio di Auriane Laisne, la ragazza di 22 anni, trovata morta il 5 aprile del 2024 all'interno dei ruderi della chiesetta di Equilivaz, sopra a La Salle, in Valle d'Aosta. Elisa uccisa da una ruspa in spiaggia, dopo 9 mesi Lerry Gnoli esce dal carcere Quando sarà la sentenza per Sohaib Teima. Ergastolo, dunque: è la pena chiesta per Sohaib Teima, il 24enne di Fermo accusato di aver ucciso con premeditazione la sua ex fidanzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auriane, stordita e uccisa nella chiesetta, il pm: “Ergastolo per Sohaib Teima, omicidio premeditato” Articoli correlati Auriane Laisne uccisa nella chiesetta di La Salle 2 anni fa, chiesto ergastolo per l’ex fidanzato Sohaib TeimaIl pubblico ministero Manlio D'Ambrosi ha chiesto l'ergastolo per Sohaib Teima, il giovane che nel marzo del 2024 uccise la fidanzata Auriane Laisne... Auriane Laisne uccisa e trovata all’interno dei ruderi della chiesetta di Equilivaz: chiesto l’ergastolo per l’ex fidanzato Sohaib TeimaÈ stata avanzata la richiesta di ergastolo per Sohaib Teima, il 24enne originario di Fermo, accusato del femminicidio della sua ex fidanzata, Auriane... Tutto quello che riguarda Sohaib Teima Auriane, stordita e uccisa nella chiesetta, il pm: Ergastolo per Sohaib Teima, omicidio premeditatoFermo, 18 marzo 2026 - L’ha uccisa con premeditazione e merita l’ergastolo. Sono queste le parole pronunciate davanti alla Corte d'Assise, al termine della requisitoria, da Manlio D'Ambrosi, in ... ilrestodelcarlino.it Auriane Laisne uccisa nella chiesetta di La Salle 2 anni fa, chiesto ergastolo per l’ex fidanzato Sohaib TeimaIl pubblico ministero Manlio D'Ambrosi ha chiesto l'ergastolo per Sohaib Teima, il giovane che nel marzo del 2024 uccise la fidanzata Auriane Laisne nella ... fanpage.it